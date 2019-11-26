Брюссель, , 15:40 — REGNUM Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова вручена украинцу Олегу Сенцову, ранее осужденному в России за терроризм. Церемония транслировалась 26 ноября на сайте Европарламента.

Премию Сенцову вручил глава Европарламента Давид Сассоли. Её присудили Сенцову в 2018 году, когда он отбывал наказание в российской тюрьме. Тогда президент Европарламента Антонио Таяни назвал Сенцова «символом борьбы за освобождение политических заключенных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенцова осудили в России за подготовку терактов в Крыму, он получил 20 лет лишения свободы. На Украину он вернулся в сентябре 2019 года после того, как был возвращен Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ.

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