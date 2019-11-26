Москва, , 15:31 — REGNUM История с кораблями была лишь поводом для телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Зеленский всячески пытается продемонстрировать, что является политиком мирового уровня, и для этого использует каждую возможность. Понятно, что Путин ответил на его претензии по поводу кораблей ровно то же, что раньше ответили МИД и ФСБ.

Переговоры по газу идут между профильными структурами. Никаких дополнительных предложений Путин Зеленскому в телефонном разговоре делать не стал бы, а свою позицию он ранее озвучил.

Но должен же президент Украины чем-то заниматься, ему же 42 года и он, как известно, не лох. Ну вот, позвонил, пресс-служба распространила релиз, в новостях рассказали о том, как президент отстаивает интересы страны. Все в команде Зеленского оказались при деле», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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