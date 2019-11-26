Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями дипломатического корпуса позволяет укрепить двустороннее и многостороннее сотрудничество. Об этом глава республики заявил на встрече с руководителями иностранных дипломатических миссий, написал 26 ноября на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Токаев напомнил, что в настоящее время в Нур-Султане действует 70 посольств и 30 представительств международных организаций. Он также поздравил посольства Белоруссии и Южной Кореи с новосельем.

Казахстанский лидер поблагодарил глав государств и представителей международных организаций, поздравивших Токаева с победой на выборах президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Нур-Султане прошла встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с руководителями дипломатических миссий в Нур-Султане.

Читайте также: Президент Казахстана назначил нового посла в Чехии