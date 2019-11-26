Лондон, , 15:28 — REGNUM Более 2 млн молодых людей в возрасте до 35 лет зарегистрировались для участия в выборах Великобритании, которые пройдут 12 декабря 2019 года, об этом 26 ноября сообщает Reuters.

По данным избирательной комиссии Соединенного Королевства, для участия в предстоящих выборах не зарегистрирован каждый третий подросток в возрасте от 18 до 19 лет.

«Если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан, зарегистрируйтесь прямо сейчас», — говорится в заявлении избирательной комиссии, цитируемой изданием.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря 2019 года. По данным опросов общественного мнения, победу на них одержит Консервативная партия и ее лидер Борис Джонсон.

Читайте ранее в этом сюжете: Американцам не нужен живой, а стало быть, опасный Джуллиан Ассанж