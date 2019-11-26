Берлин, , 15:28 — REGNUM Акция протеста немецких фермеров привела к частичной остановке движения в Берлине. На улицы была выведена сельхозтехника, передает 26 ноября RT.

Фермеры возмущены предложением правительства сократить применение нитратов и жидкого навоза при удобрении земли. Немецкие власти готовы на такой шаг для защиты окружающей среды.

Протесты также прошли в Мюнхене, Ганновере, Лейпциге и других городах. В них приняли участие до 10 тыс. фермеров, которые вывели до 5 тыс. единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре экологические активисты заблокировали в Берлине мост Маршалл-Брюке, который ведет, в частности, к зданию немецкого парламента.

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