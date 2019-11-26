Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM Комиссия думы Екатеринбурга по безопасности не одобрила представленный проект расходной части бюджета. Об этом сообщает «Новый день».

Некоторых депутатов не устроили расходы на подразделы «Национальная экономика», «Пожарная безопасность», «Охрана окружающей среды». Мэрии выдвигались претензии из-за того, что она не успела выполнить запланированные на этот год работы.

В итоге двое из членов комиссии проголосовали за принятие проекта расходов, ещё двое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарии отказались принимать доходную часть бюджета. Депутатов не устроила малая доходность МУПов, заложенная в проекте документа.

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