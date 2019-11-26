Грозный, , 15:19 — REGNUM В Чечне произошли кадровые изменения в руководстве двух районов. Назначены новые руководители Гудермесского и Шатойского районов, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Главой Гудермесского района стал Сахаб Закриев. Ранее он руководил управлением по вопросам миграции МВД по Чечне. Главой Шатойского района назначен Руслан Акаев.

Бывший руководитель Гудермесского района Усман Оздамиров получил должность первого заместителя главы минспорта Чечни, а экс-глава Шатойского района Шадид Чабагаев перейдет на работу в парламент.

Глава Чечни, сообщивший о кадровых перестановках в ходе совещания в правительстве, выразил уверенность, что назначенцы будут продолжать работать на новых должностях так же успешно, как и до этого.