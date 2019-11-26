Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:18 — REGNUM На заседании Горсовета Новокузнецка сегодня, 26 ноября, рассматривался вопрос предоставления льгот по земельному налогу, в том числе представителям бизнеса.

Как заявил мэр города Сергей Кузнецов, поддержка субъектов малого предпринимательства слишком дорого обходится бюджету — от 250 до 300 млн рублей в год, сообщает «КузПресс».

Кузнецов предложил отменить льготы. В частности, речь шла и об отмене налоговых послаблениях для учреждений здравоохранения, культуры и образования, находящихся в областном и федеральном подчинении, уточняет City-n.ru.

Депутаты большинством голосов поддержали предложение градоначальника. Льготы по земельному налогу были отменены. Оставили их только муниципальным предприятиям. Размер поддержки этой категории не озвучили.