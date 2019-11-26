Джакарта, , 15:17 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство обороны страны продолжает реформировать основные системы вооружений, принадлежащие вооруженным силам государства, сообщает Antara.

Фактически правительство государства выделило бюджету министерства обороны в 2020 году 127,36 трлн рупий, или около 9 млрд долларов США.

Известно, что бюджет оборонного ведомства является самым большим бюджетом по сравнению с другими министерствами.

Министерство обороны страны заложило в бюджет программу модернизации основной системы вооружений в 2020 году в размере 10,86 трлн рупий. Правительство намерено модернизировать систему наземного, воздушного и морского вооружений.

Правительство страны обеспокоено вопросом закупки военной техники, поэтому государство намерено усилить оборону страны и сосредоточиться на инвестициях в оборонную промышленность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о стабильности и безопасности во время участия в форуме министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

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