Берлин, , 15:19 — REGNUM Гражданская война на Украине исчезла с первых полос мировых СМИ, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время Берлинской конференции по вопросам внешней политики, сообщило 26 ноября информационное агентство «Укринформ».

"Не надо забывать, что война на востоке Украины — это война, в которой уже погибло 10 тысяч человек и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война у нашей двери», — рассказал он.

Чиновник отметил роль Германии в урегулировании конфликта, а также отметил «осторожно-позитивные сигналы», которые появились в последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Украина начнёт разработку закона об особом статусе Донбасса после встречи лидеров стран «нормандской четвёрки», которая пройдёт 9 декабря в Париже.

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