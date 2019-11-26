Анкара, , 15:14 — REGNUM Анкара не давала никаких обещаний отказаться от развёртывания приобретённых у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Такое заявление сегодня, 26 ноября, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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«У нас нет никаких обязательств перед кем-либо, что мы не будем устанавливать или использовать С-400, — приводит агентство Anadolu слова главы турецкого внешнеполитического ведомства. — Мы приобрели его, потому что нам нужна система противовоздушной обороны».

Напомним, накануне, 25 ноября, Анкара начала тестировать системы полученных из России ракетных комплексов. Военные хотят проверить, как налаживается связь между С-400 и самолётами. В ответ на это Вашингтон обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в пересечении «красной линии» и снова пригрозил наказанием.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Поставки компонентов для первого дивизиона начались 12 июля 2019 года. Тогда же Вашингтон принял решение об исключении Анкары из проекта F-35.

Несмотря на неоднократные призывы и угрозы со стороны США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предложения главы Белого дома Дональда Трампа прекратить закупки российских комплексов С-400 в обмен на поставки американских систем Patriot.

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