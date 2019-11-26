Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Ростовская область намерена укрепить сотрудничество с Италией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ростовского губернатора, ожидается, что в рамках визита будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Донская делегация во главе с донским губернатором Василием Голубевым примет участие в бизнес-форуме, деловых переговорах с участием президента Ломбардии Аттилио Фонтана.

Помимо этого, Ростовская область намерена поделиться своим культурным потенциалом с представителями итальянской стороны. В состав делегации вошли представители донских музеев, музыкального театра, дома народного творчества.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Ростовская область намерена заключить соглашение о сотрудничестве с японской префектурой Окинава.