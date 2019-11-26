Тбилиси, , 15:08 — REGNUM 26 ноября на пленарном заседании парламента Грузии прошло голосование, по итогам которого избраны депутаты, выдвинутые на вакантные места в парламенте. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По итогам голосования на вакантные руководящие должности избраны предложенные правящей партией представители большинства. Так Георгий Вольский занял пост первого вице-спикера, вице-спикером и лидером парламентского большинства стал Мамука Мдинарадзе. Также вице-спикерами стали Георгий Кахиани и Каха Кучава, которые ранее занимали должности председателей комитетов по процедурным вопросам и охране окружающей среды.

Пост председателя комитета по иностранным отношениям занял Ираклий Берая, комитет по евроинтеграции возглавил Давид Сонгулашвили, комитетом по охране окружающей среды будет руководить Нино Циловани.

Новым председателем комитета по образованию стал Геннадий Маргвелашвили, а комитета по процедурным вопросам — Гурам Мачарашвили.

Напомним, на пленарном заседании парламента не присутствовали представители оппозиционных партий, объявившие бойкот правящей партии.

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Должности в парламенте стали вакантными после того, как 12 депутатов подали в отставку в знак протеста. Их протест был вызван срывом голосования по конституционным изменениям в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему в 2020 году.

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