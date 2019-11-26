Москва, , 14:56 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж стал символом того, что военные преступления США могут раскрыться, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Живой Ассанж — это опасный Ассанж. Ассанж — это символ того, что военные преступления Соединённых Штатов Америки могут раскрыться. Совсем недавно выступал спецпредставитель ООН, который сказал, что в нынешней ситуации Ассанж действительно может скончаться. Теперь уже британские врачи говорят о том, что надо что-то сделать», — сказал Данюк.

С ним согласился депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»), который констатировал, что живым Ассанж американцам не нужен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи направили письмо министру внутренних дел Великобритании, в котором сообщили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если в скором времени не получит врачебную помощь.

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