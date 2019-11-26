Бишкек, 26 ноября 2019, 14:53 — REGNUM Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Кенжебек Бокоев предложил рассмотреть вопрос по выходу республики из состава Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС), сообщает 26 ноября издание 24.kg.
Вопрос о членстве в составе ЕАЭС был поднят в рамках заседания комитета по экономической и фискальной политике. «Если Евразийский экономический союз не приносит пользу стране, то нужно выходить из такого союза», — заявил Бокоев.
Он считает, что первоначальные условия вступления в союз в настоящее время не выполняются. Депутат выразил мнение, что республика несет убытки от членства в ЕАЭС, особенно в сфере сельского хозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября депутат Жогорку Кенеша Киргизии Азамат Арапбаев заявил, что Киргизия является центром распространения контрабанды в страны ЕАЭС.
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