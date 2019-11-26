Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM Левые политические организации зачастую используют ошибочные представления о том, что до сих пор существует класс пролетариата. Об этом заявил политолог Анатолий Гагарин, сообщает «Федерал Пресс».

По мнению эксперта, нельзя «находиться в плену» у схем XIX века — реальное положение дел изменилось. Нужно обратить внимание на новый класс — прекариат, с которым ещё предстоит наладить работу.

«Сейчас как такового пролетариата нет, прежними схемами работать невозможно. Есть достаточно аморфный и рассеянный прекариат, вызвать его на диалог и привести на избирательные участки мало кому удается», — считает Гагарин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов заявил, что слухи о «смерти» левых идей ложны. «Я вижу признаки того, что левые идеи укрепляются», — признал эксперт.

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