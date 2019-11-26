Анкара, , 14:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнование Албании в связи с землетрясением, унесшим жизни по меньшей мере девяти жителей страны, об этом 26 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы с глубокой скорбью встретили известие о том, что сегодня утром в Албании произошло землетрясения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

В министерстве иностранных дел Турции подчеркнули свое единение с Албанией перед лицом любой катастрофы.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября в 3.45 по местному времени недалеко от столицы Албании, города Тирана произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Число жертв в настоящее время достигло девяти человек, но оно может возрасти.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Албании достигло девяти человек