Минск, , 14:21 — REGNUM Современный спорт перестал быть просто соревнованием, он превратился в политику и войну без правил. Такое мнение сегодня, 26 ноября, в ходе встречи с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Тот же хоккей, футбол — это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой, — сказал белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства. — Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, ещё не китаец, так начинают прессовать».

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В качестве примера он привёл белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. Лукашенко считает, что спортсмен пострадал из-за «какой-то мелочи».

«Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил, — подчеркнул президент Белоруссии. — Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь».

Глава государства также высказал мнение, что спортсмены должны соревноваться, прежде всего, ради победы, а не ради денег. Также Лукашенко считает, что изначально спортсмены любой сборной равны — у всех по две руки, по две ноги и одна голова.