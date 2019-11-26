Оренбург, , 14:20 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию, связанную с проектом четвертой очереди реконструкции набережной Урала в Оренбурге возмутительной. Глава региона поручил мэру Дмитрию Кулагину скорректировать сроки проектно-изыскательских работ, сообщает телеграм-канал Пул№56.

«Ситуация с четвертой очередью набережной возмутительная. Главе Оренбурга поручил скорректировать сроки подготовки проекта на февраль, если не смогли провести работу в срок. Главное, чтобы проект был готов к новому строительному сезону, и работы в 2020 году начались вовремя», — заявил Денис Паслер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, набережная Урала оказалась в центре очередной скандала. Прокуратура обратила внимание на объявленный аукцион по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство набережной реки Урал в г.Оренбурге. 4 этап». Исходя их условий, получается, что исполнитель должен выполнить работы за три-четыре дня. Надзорное ведомство усомнилось в том, что столь масштабный проект можно реализовать качественно в столь сжатый срок.

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