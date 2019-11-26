Таллин, 26 ноября 2019, 14:17 — REGNUM Украина продолжит двигаться в ЕС, но будет вести диалог с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщило 26 ноября издание «Новое время».
Зеленский прокомментировал высказывание украинского бизнесмена Игоря Коломойского касательно сближения с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого попросил вернуть вооружение и «оборудование», якобы снятое с судов ВМС Украины, которые Россия недавно передала украинской стороне.
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