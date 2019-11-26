Таллин, , 14:17 — REGNUM Украина продолжит двигаться в ЕС, но будет вести диалог с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщило 26 ноября издание «Новое время».

Зеленский прокомментировал высказывание украинского бизнесмена Игоря Коломойского касательно сближения с Россией.

«Большинство граждан Украины выбрали курс на европейскую интеграцию, курс на Европейский союз. Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация. Но мы начали сложный диалог», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого попросил вернуть вооружение и «оборудование», якобы снятое с судов ВМС Украины, которые Россия недавно передала украинской стороне.

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