Сеул, , 14:14 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с главой Индонезии предложил сотрудничество в вопросе переноса столицы государства, сообщает Kompas.

«Я понимаю, что перенос столицы Индонезии является обязанностью и задачей правительства в этот период», — заявил президент Мун Чжэ Ин.

Известно, что столица Индонезии будет перемещена из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан.

Президент Джоко Видодо положительно отреагировал на предложение о техническом сотрудничестве в развитии новой столицы Индонезии.

«Я надеюсь, что это сотрудничество может развить новую столицу Индонезии, которая будет зеленой, безопасной, всеобъемлющей и устойчивой», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо назвал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «братом».

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