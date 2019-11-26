Брюссель, , 14:11 — REGNUM Вопрос о продлении антироссийских санкций главы стран ЕС обсудят после проведения «нормандского саммита». Об этом заявила финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен, выступая 26 ноября в Европарламенте.

Говоря о повестке декабрьского заседания Европейского совета, она допустила обсуждение лидерами ряда вопросов внешней политики. После проведения в Париже саммита в «нормандском формате» Европейский совет проанализирует выполнение Минских соглашений, пояснила она.

По итогам будет принято решение о том, останутся ли в силе еще шесть месяцев экономические санкции против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже пройдет саммит с участием президентов России, Украины и Франции, а также главы немецкого правительства. Мероприятие посвящено урегулированию украинского кризиса.

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