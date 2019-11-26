Бишкек, , 14:08 — REGNUM Уволенный после скандала генеральный консул Киргизии в Стамбуле Эркин Сопоков ранее сдавал в аренду автомобиль консульства с дипломатическими номерами китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити за $10 тысяч, пишет турецкое издание «Sozcu».

Консульскую машину нашли возле кафе при отеле, где был застрелен Айеркен Саймаити. После разразившегося вслед за этими событиями президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уволил дипломата Сопокова.

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Издание отмечает, что впоследствии полиция арестовала четверых подозреваемых в убийстве китайского предпринимателя, пытавшихся скрыться в соседней Сирии. Трое из них являются киргизами и еще один — сирийцем.

Турецкие правоохранители предполагают, что бизнесмен Айеркен Саймаити был убит за пропажу $1 млн 250 тысяч.

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