Москва, 26 ноября 2019, 14:07 — REGNUM Даже на Западе Украины мира на Донбассе хотят более 60% населения, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Звонок состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский хотел обсудить с Путиным предстоящую встречу в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский позвонил Путину обсудить предстоящий «нормандский саммит»