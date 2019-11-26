Москва, , 14:07 — REGNUM Даже на Западе Украины мира на Донбассе хотят более 60% населения, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В украинском обществе есть запрос на отвод войск и на мир. Социологические прогнозы показывают, что уже почти 75% украинцев говорят, что им нужен мир. Причем даже на Западе Украины об этом говорят больше 60% жителей. То есть от Зеленского требуют именно этого. И даже прямых переговоров с Путиным», — сказал Журавлёв.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Звонок состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский хотел обсудить с Путиным предстоящую встречу в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже.

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