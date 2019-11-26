Москва, , 14:05 — REGNUM Нечистоплотность целого ряда экспертов Организации по запрещению химического оружия давно является очевидной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«Те факты, которые показывают нечистоплотность целого ряда экспертов этой организации, которые готовили доклад и по сирийской Думе, и доклад по ряду других сомнительных историй — это факты, от которых никуда не деться», — заявил Лавров.

«Мы очень рассчитываем, что генеральный директор организации и все остальные сотрудники будут свято руководствоваться принципом непредвзятости и неполучения от кого бы то ни было, какого-либо государства конкретных инструкций. Пока что мы сомневаемся, что эти принципы соблюдаются руководством Организации по запрещению химического оружия», — подчеркнул он.