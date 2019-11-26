Москва, , 14:03 — REGNUM Законопроект, позволяющий дольщикам получать дополнительный доход с эскроу-счетов, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

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«Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования», — следует из поправок в Гражданский кодекс.

С 1 июля 2019 года сделки по покупке квартир в новостройках заключаются по новой схеме. Для сделок используются специальные счета эскроу, открытые в аккредитованных ЦБ банках. Однако не все застройщики перешли на новую систему. По данным ДОМ. РФ, около 20% жилья на территории РФ строится с использованием эскроу-счетов.

Полный отказ от долевого строительства жилья в России поможет избежать проблемы обманутых дольщиков, заявил 20 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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