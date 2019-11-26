Тегеран, , 14:07 — REGNUM 25 ноября министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, комментируя наличие своего имени в санкционном списке США, заявил, что Вашингтон находится в наркотической зависимости от санкций против представителей других государств. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Чиновник отметил, что заявления Белого дома о нарушении прав человека в Иране является ложью, и что Министерство информационных и коммуникационных технологий в ходе недавних протестов не перекрывало доступ к свободному получению информации. Говоря о декларируемом желании Вашингтона защищать права иранцев, министр подчеркнул, что «иранская нация никогда не забудет, как Дональд Трамп назвал всех ее представителей террористами».

Напомним, что раннее США ввели персональные санкции против Мохаммада Джавада Азари Джахроми, обвинив его в отключении Ирана от глобальной сети в ходе недавних протестных акций.

Массовые выступления начались в некоторых городах Исламской республики 15 ноября в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны. США и страны Евросоюза выразили поддержку протестующим.