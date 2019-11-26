Душанбе, , 14:02 — REGNUM На развитие туризма в Таджикистане Азиатский банк развития (АБР) выделит правительству страны грант в размере 10 млн долл.

В представительстве АБР в Таджикистане отметили, что этот проект является первым проектом АБР в сфере туризма Таджикистана.

По словам руководителя отдела АБР по администрированию проектов в Таджикистане Раза Фарруха, Таджикистан благодаря живописному горному ландшафту, большому количеству природных богатств, культурным и историческим связям, имеет большие перспективы в развитии туристической сферы.

Фаррух подчеркнул, что сейчас туризм в стране развит слабо. Однако проект АБР, как рассчитывают инициаторы, поможет властям страны вывести туристический сектор на новый уровень.

В рамках проекта будет подготовлено и разработано технико-экономическое обоснование, инвестиционный план с детальным оформлением инвестпроектов. Также специалисты подготовят комплексный план по развитию туристического сектора, который будет включать в себя анализ спроса на данном рынке услуг и карты навыков.

Помимо этого будет разработан вспомогательный счёт туризма, который позволит правительству собирать информацию по таким необходимым для дальнейшего развития данной отрасли в стране вопросам, как доля туристического сектора в ВВП страны, процент прямых иностранных денежных вложений, связь туризма с чистыми валютными поступлениями. Также вспомогательный счёт поможет определить, какой вид туризма является более прибыльным для экономики страны.

Отметим, что к денежным средствам в размере 10 млн долл., выделенным в качестве гранта АБР, правительство Таджикистана добавит ещё 1 млн долл. Таким образом общая стоимость данного проекта, который по ожиданиям специалистов банка будет завершен в 2024 году, составит 11 млн долл.