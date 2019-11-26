Москва, , 14:04 — REGNUM Активисты принесли к стенам посольства Украины в РФ унитазы с украинской символикой. Видео акции опубликовал 26 ноября telegram-канал «Зрада чи Перемога».

На унитазах было написано «Поддержим боевую мощь Украины!», кроме того, некоторые надписи гласили, что это унитазы с бронекатеров ВМС Украины.

Акция была не согласована с властями, из-за чего её участников задержала полиция.

Напомним, ранее украинская сторона пожаловалась, что с украинских бронекатеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые были возвращены РФ Украине, якобы пропали плафоны, розетки, унитазы и нижнее бельё украинских моряков. Позже ФСБ опубликовало видео передачи кораблей Украине, экипажи которых устроили провокацию в Чёрном море. На кадрах видно, что унитазы, розетки и всё остальное на месте.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос исчезнувших унитазов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. После этого телеведущий Владимир Соловьев назвал Зеленского «завхозом».

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