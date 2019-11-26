Тегеран, 26 ноября 2019, 14:22 — REGNUM 25 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с МАГАТЭ, призвав организацию сохранять беспристрастность по отношению к ядерной программе Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
Выступая на ежедневной пресс-конференции, дипломат призвал власти США отказаться от любых комментариев по иранской ядерной программе, отметив, что Иран доверяет исключительно заявлениям МАГАТЭ по этому вопросу.
Комментируя жалобы Ирана в отношении зарубежных ираноязычных телеканалов, Аббас Мусави подчеркнул, что они намеренно транслировали ложь, чтобы разжигать беспорядки. Он призвал другие страны мира отреагировать на действия «террористов», которые в ходе акций протеста активно уничтожали частную и государственную собственность.