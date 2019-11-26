Москва, , 13:54 — REGNUM В большинстве случаев информация о подготовке провокации в Идлибе в Сирии полностью подтверждается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«Что касается сообщений о готовящихся провокациях в Идлибе, то эти сообщения мы регулярно получаем, в большинстве случаев эта информация подтверждается и именно то, что мы её придаём гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по какой эти провокации не реализовались. Но то, что их готовят, мы знаем», — заявил Лавров.

«То, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая Соединённые Штаты, мы тоже об этом знаем», — добавил он.