Пусан, Южная Корея, , 13:58 — REGNUM 26 ноября в рамках саммита АСЕАН состоялась встреча президента Южной Кореи Мун чжэ Ина и государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, глава Южной Кореи поблагодарил власти и народ Мьянмы за оказание продовольственной помощи в годы Корейской войны, а также упомянул двустороннюю сентябрьскую встречу, в ходе которой стороны договорились о развитии Меконга и новой политики Южно Кореи.

Кроме того, президент Мун выразил надежду на развитие сотрудничества в различных сферах, включая образование и экологию, и укрепление дружеских отношений.

В свою очередь, государственный советник Аун Сан Су Чжи отметила, что Мьянма окажет содействие процессу денуклеаризации Корейского полуострова, а также выразила надежду на укрепление отношений между странами.