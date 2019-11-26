Тегеран, , 14:18 — REGNUM 25 ноября командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами, выступая на массовом проправительсвенном митинге в Тегеране, призвал Саудовскую Аравию, Израиль, США и Великобританию «не переходить красную черту» в отношениях с Ираном, в противном случае некоторые из государств могут быть уничтожены. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, массовый митинг в Тегеране в поддержку властей «стал последним гвоздем в гробу самого большого врага в истории, а именно США». Он отметил, что Саудовская Аравия, Израиль, США и Великобритания путем поддержки беспорядков испытали иранские власти на поле боя, однако получили жесткие пощечины. Он призвал врагов не испытывать терпение иранских властей.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны. США и страны Евросоюза выразили свою поддержку протестующих.