Минск, , 13:50 — REGNUM В июле 2020 года стартует Олимпиада в Токио, где белорусскую сборную «ждет жесточайшая, бескомпромиссная борьба в сложных климатических условиях». Об этом 26 ноября заявил Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце на церемонии вручения наград спортсменам и тренерам.

«Если у вас руки и голова еще по молодости не такие, включайте ноги: не давайте принимать шайбу, не давайте принимать мяч. Боритесь, если вы не умеете красиво обыгрывать, за счет физической подготовки», — посоветовал белорусским спортсменам Александр Лукашенко.

Он сообщил, что в случае успешного выступления спортсменов республики «мы с вами должны уже пойти в ресторан». Лукашенко также поднял вопрос иных форм поощрения: «Как можно вообще соревноваться за деньги? Я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Если нет результата, что можно сказать людям?».

Футбол в Белоруссии может возродиться, выразил уверенность Лукашенко. Он отметил:

«Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) — это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать».

Допинговая проблема тоже не была обойдена стороной. Лукашенко заявил, что «за какую-то мелочь» отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга белорусского прыгуна Дмитрия Набокова.

«Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь», — сказал Лукашенко.

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Напомним, Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года, является также главой белорусского Национального Олимпийского комитета (НОК). Его старший сын Виктор Лукашенко недавно стал первым замом отца в НОК, а другой сын Дмитрий Лукашенко возглавляет «Президентский спортивный клуб».

В 2012 году Лукашенко обвинял МОК в коррумпированности, констатировав: «Вот что такое сегодня спорт — это не политика, это просто грязь и коррупция ‑ и по всем направлениям, где только это возможно». Он также обещал «шкуру спустить» с тех, кто не выполнит утверждённый им план по медалям.