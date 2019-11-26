Исламабад, , 13:57 — REGNUM Верховный суд Пакистана приостановил продление срока полномочий главе армии Камар Джаведу Баджва, об этом 26 ноября сообщает Reuters.

Во время слушаний в Верховном суде страны, на которых должно было быть подтверждено решение о продлении срока полномочий военному, верховный судья Асиф Саид Хоса приостановил утверждение данного решения до тех пор, пока оно не будет тщательным образом обосновано.

В соответствии с конституцией страны, глава армии Пакистана может занимать свою должность не более трех лет, хотя в исключительных случаях, что было всего один раз в истории страны, срок может продляться.

Напомним, вооруженные силы Пакистана на протяжении всей истории оказывали существенное влияние на политическую жизнь государства. Аналитики отмечают, что действующий премьер-министр Имран Хан находится с армией в «теплых отношениях».

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