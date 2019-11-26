Тегеран, , 14:19 — REGNUM 25 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обвинил власти США в том, что, поддерживая протестующих, они намереваются усилить напряженность внутри страны и устроить государственный переворот. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Вмешательство США в протесты отнюдь не было признаком доброй воли по отношению к иранскому народу. Очевидно, что Вашингтон желал усилить напряженность и в итоге устроить государственный переворот», — отметил дипломат. Он также заявил, что позиция Белого дома в отношении протестующих соответствует политике «максимального давления» на Иран.

«США хотят оказать давление на правительство, провоцируя людей», — заявил Аббас Мусави. По его мнению, заговоры Вашингтона не принесут никакой пользы, ибо массы людей готово поддержать иранское правительство.