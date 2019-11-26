Москва, , 13:47 — REGNUM Обеспечить права сирийских курдов возможно исключительно в пределах и рамках суверенитета Сирийской Арабской Республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«Я бы посоветовал сирийским демократическим силам и в целом политическому руководству курдов следовать своему собственному слову, потому что сразу после заключения этого меморандума от 22 октября мы заручились согласием на его выполнение и, прежде всего, президента Сирийской арабской республики Башара Асада, и согласием руководства курдов, которые энергично заверили в том, что будут полностью сотрудничать», — заявил Лавров.

«Через несколько дней, когда Соединённые Штаты изменили свою позицию, сказали, что ушли из Сирии, но забыли, что нужно охранять нефтяные месторождения, чтобы их правительство не захватило, руководство тех же самых курдов тут же утратило энтузиазм по поводу взаимодействия в выполнении Сочинских договорённостей и опять стало опираться на покровительство США», — отметил министр.

По его словам, если они будут занимать такую позицию, «до добра это не доведёт».

«Они должны понимать непреложную истину: обеспечить права сирийских курдов можно исключительно в пределах и рамках суверенитета Сирийской Арабской Республики. Для этого им надо вступить в реальный, полноценный диалог с Сирийским правительством», — указал Лавров.