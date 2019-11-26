Москва, , 13:43 — REGNUM Сирийские курды пытаются безосновательно сорвать выполнение российско-турецкого меморандума от 22 октября, обвиняя Анкару в нарушении взятых на себя обязательств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«Насчёт выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября — у нас нет информации, которая бы свидетельствовала о том, что Турция собирается его нарушать», — заявил Лавров.

«Я бы посоветовал сирийским демократическим силам и в целом политическому руководству курдов следовать своему собственному слову, потому что сразу после заключения этого меморандума от 22 октября мы заручились согласием на его выполнение и, прежде всего, президента Сирийской арабской республики Башара Асада, и согласием руководства курдов, которые энергично заверили в том, что будут полностью сотрудничать», — подчеркнул он.

Сирийские демократические силы ранее обвинили Турцию в нарушении взятых на себя обязательств, касающихся зоны безопасности, и заподозрили Анкару в желании взять под контроль международную трассу М-4.