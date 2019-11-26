Киев, , 13:46 — REGNUM Новый закон о статусе Донбасса начнут готовить после встречи в «нормандском формате», заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков во время брифинга, сообщило 26 ноября информационное агентство УНИАН.

«Я думаю, что, как и обещал президент, после «нормандского формата» мы сможем более глобально, вместе с украинским обществом, приобщиться к этому процессу для того, чтобы это был качественный законопроект», — рассказал он.

Напомним, существующий на Украине закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2019 года. Верховной раде необходимо его либо продлить, либо принять новый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой связи между данным законом и встречей в «нормандском формате» нет. Он отметил, что данный вопрос является краеугольным.

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