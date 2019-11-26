Москва, , 13:44 — REGNUM Ситуацию в Сирии и взаимодействие России и Франции обсудили по телефону министр обороны РФ Сергей Шойгу и его французский коллега Флоранс Парли. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Телефонный разговор состоялся по просьбе французской стороны.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября 2019 года в Минобороны России заявили, что в Сирии готовится очередная серия провокаций. По данным военного ведомства, члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и использования химического оружия в районе Идлиба.

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