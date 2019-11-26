Тбилиси, , 13:34 — REGNUM До тех пор, пока правящей партией Грузии «Грузинская мечта» не будут предприняты конкретные шаги по выходу из политического кризиса, говорить о существовании парламентского процесса и демократизации в стране будет нельзя. Такое заявление сделал один из лидеров «Европейской Грузии», депутат Давид Бакрадзе. Об этом 26 ноября сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».

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Политик уверен, что «Грузинская мечта» перенесла политический процесс на улицы, а теперь медлит с мерами для начала диалога с представителями оппозиции. Так, Баркадзе отметил, что оппозиция не присутствует на заседании бюро парламента и пленарном заседании. Они находятся в режиме политического бойкота.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября во время заседания бюро законодательного органа председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призвал парламентскую оппозицию вернуться к нормальному политическому процессу в любом политическом формате, будь то пленарное заседание или обсуждение в комитетах.

Напомним, накануне, 25 ноября, представители оппозиции и её сторонники провели пикетирование здания парламента, где сегодня проходит пленарное заседание. Утром следующего дня полиция с применением водомётов разогнала демонстрантов, однако они заявили, что не намерены прекращать акцию протеста.

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