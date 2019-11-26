Москва, , 13:33 — REGNUM Расширение Арктического совета новыми членами не предусматирвается, однако организация готова включить на правах наблюдателя любую страну, желающую прагматично участвовать в развитии арктических проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Исландии.

«Действительно, много стран проявляют интерес к этому региону (Арктике). И у членов Арктического совета нет аллергии на то, чтобы неарктические государства сотрудничали в реализации целого ряда проектов на Севере, высоких широтах. Увеличивать членов Арктического совета не планируется и никто таких идей не выдвигал — все желающие могут получить статус наблюдателя, который уже предоставлен числу стран большему, чем число членов Арктического совета», — заявил Лавров.

«Каких-либо противопоказаний против получения статуса наблюдателя для стран, которые действительно готов неполитизированно, прагматично участвовать в работе при полном уважении тех базовых решений, которые принимает решения Арктическая восьмёрка, мы не видим», — указал он.