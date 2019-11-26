Сеул, , 13:33 — REGNUM Правительство Республики Корея обеспокоено артиллерийскими учениями, которые 25 ноября провела КНДР. Подобные действия нарушают военное соглашение двух стран, заключённое 19 сентября 2018 года, утверждает Сеул.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, учения были проведены на острове в Жёлтом море у границы с Южной Кореей. В министерстве обороны напомнили, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал соблюдать договоренности, в частности избегать подобных провокационных действий. Также в Сеуле призвали Северную Корею немедленно прекратить всю военную активность в приграничных районах.

Эксперты полагают, что КНДР таким образом повышает ставки и демонстрирует своё раздражение несговорчивостью США, провоцируя ее союзника и накаляя обстановку на полуострове. Ранее рабочие переговоры США и КНДР в Стокгольме завершились неудачей, и Ким Чен Ын потребовал от Вашингтона предложить новый подход в переговорах, пригрозив в ином случае «сменить курс».