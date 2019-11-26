Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM Вице-премьер РФ Ольга Голодец проведёт экстренное совещание о проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, встреча будет посвящена возможному лишению России права на проведение крупных спортивных соревнований — именно с такой инициативой выступили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Помимо этого, на совещании обсудят строительство объектов спортивной инфраструктуры к Универсиаде.

Во встрече примут участие чиновники Минспорта РФ, Минфина РФ и свердловского правительства, а также представители группы «Синара».

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов на международных соревнованиях. Под угрозой и право России проводить такие мероприятия.

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