Кигали, , 13:41 — REGNUM Вице-спикер парламента Уганды Джейкоб Оуланья и спикер парламента Руанды Донитле Мукабалиса настаивают на вмешательстве законодателей обеих стран для урегулирования длительного пограничного конфликта. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

На встрече со спикером руандийского парламента в кулуарах Парламентской ассамблеи стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского союза в Кигали (Руанде) Оуланья обсудил вопрос о том, как можно преодолеть пограничный кризис. Мукабалиса, которую сопровождал ее заместитель шейх Муса Фазиль Харарамана, сказала, что противостояние между двумя странами вызывает всеобщее разочарование.

Она добавила, что руандийцы все еще боятся путешествовать в Уганду из-за сообщений о похищениях людей и пытках, и призвала парламенты двух стран внести свой вклад в продолжающиеся усилия по урегулированию конфликта.

«Учитывая роль парламентариев, мы должны всегда ставить на первое место тяжелое положение людей, которых мы представляем», — сказала она.

Оуланья согласился, что главной жертвой конфликта является обычный гражданин, поэтому вмешательство парламента необходимо.

Он подчеркнул, что конфликт «душераздирающий для людей, которые разделяют так много общего и живут мирно в течение многих лет».

Оуланья также предложил, чтобы два государства использовали подход, подобный подходу во время мирного урегулирования в Судане и Южном Судане, согласно которому две страны провели обмен визитами представителей.

Напомним, что граница между Руандой и Угандой в пункте Гатуна остается закрытой для товаров из Уганды с февраля 2019 года. Власти Руанды обвиняют руководство Уганды в шпионаже и сокрытии диссидентов, а Кампала, со своей стороны, обвиняет администрацию Кигали в саботаже в сфере торговли.

Дипломатические усилия по разрешению конфликта, как сообщают журналисты, остаются слабыми после того, как власти Руанды отменили встречу в Кампале в начале ноября.

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