Мумбаи, Индия, , 13:30 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди признала свое поражение на выборах в штате Махараштра. Об этом 26 ноября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное заявление главного министра Махараштры Девендры Фаднависа.

В ходе пресс-конференции Девендра Фаднавис подчеркнул, что народ Махараштры отдал большинство голосов за коалицию БДП и «Шив сены». По словам главы штата, руководство «Бхаратия джаната парти» приложило все усилия для того, чтобы примириться с «Шив сеной».

«Без наших союзников у нас нет большинства, потому я подаю в отставку», — заключил он.

Ранее заместитель главы Махараштры и бывший лидер «Партии националистического конгресса» (ПНК) Аджит Павар также подал в отставку. Напомним, что Девендра Фаднавис и Аджит Павар принесли присягу 23 ноября. Тогда лидеры БДП и ИНК утверждали, что их правительство пользуется поддержкой 170 членов заксобрания Махараштры.

21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК-ПНК — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства.

Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распался из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. 26 ноября Верховный суд Индии постановил, что Девендра Фаднавис и Аджит Павар должны провести в заксобрании штата голосование по вопросу доверия их правительству в срок до 17:00 27 ноября.