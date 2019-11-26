Пусан, Южная Корея, , 13:30 — REGNUM 26 ноября в рамках саммита АСЕАН представители Южной Кореи, Филиппин и Сингапура подписали меморандумы о взаимопонимании в сфере обороны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сотрудников южнокорейского Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, глава управления Ван Чон Хон и министр национальной обороны Филиппин Дельфином Лорензана подписали соглашение о государственных оборонных заказах.

Также глава Управления программ оборонных закупок подписал соглашение об обмене информацией о химических, биологических и радиологических (CBR) учениях с министром обороны Сингапура Нг Энг Хен.

Ранее, 25 ноября, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад посетил штаб-квартиру южнокорейской аэрокосмической компании Korea Aerospace Industries (KAI), где был очарован истребителем FA-50.

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