Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Протестные процессы на улицах Тбилиси обусловлены тем, что правящая партия «Грузинская мечта» не выполнила своего главного обещания, заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в ходе продолжающейся у здания парламента Грузии акции протеста.

В здании парламента на фоне акции оппозиции проходило пленарное заседание парламента, а до этого состоялось заседание бюро, на котором председатель парламента Арчил Талаквадзе призвал оппозицию вернуться в формат парламентского диалога.

Комментируя это обращение, Бакрадзе заявил, что пока «Грузинская мечта» не сделает конкретных шагов по выводу страны из политического кризиса, парламентский процесс не возобновится.

«Начало диалога означает конкретные шаги, а не благие пожелания улыбающегося Талаквадзе. Мы пока не видим конкретных шагов со стороны «Грузинской мечты». Пока видим только спецназ, силу и пренебрежение. И разговоры о том, что в 2020 году справедливых выборов не будет, а будет плебисцит, и если его проведут, то и пропорциональную систему отменят даже к выборам 2024 года. На таком фоне любые дебаты невообразимы», — пояснил Бакрадзе.

Акция у парламента Грузии возобновилась 25 ноября. Под конец митинга его участники установили палатки на проезжей части проспекта Руставели и заблокировали входы в парламент. Полиция и местные власти призвали митингующих открыть движение и входы в здание, а так как те не подчинились, разогнали акцию с применением водометов и слезоточивого газа. Было задержано 28 участников акции, которых уже освободили под расписку.