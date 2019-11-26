Тбилиси, 26 ноября 2019, 13:25 — REGNUM Протестные процессы на улицах Тбилиси обусловлены тем, что правящая партия «Грузинская мечта» не выполнила своего главного обещания, заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в ходе продолжающейся у здания парламента Грузии акции протеста.
В здании парламента на фоне акции оппозиции проходило пленарное заседание парламента, а до этого состоялось заседание бюро, на котором председатель парламента Арчил Талаквадзе призвал оппозицию вернуться в формат парламентского диалога.
Комментируя это обращение, Бакрадзе заявил, что пока «Грузинская мечта» не сделает конкретных шагов по выводу страны из политического кризиса, парламентский процесс не возобновится.
Акция у парламента Грузии возобновилась 25 ноября. Под конец митинга его участники установили палатки на проезжей части проспекта Руставели и заблокировали входы в парламент. Полиция и местные власти призвали митингующих открыть движение и входы в здание, а так как те не подчинились, разогнали акцию с применением водометов и слезоточивого газа. Было задержано 28 участников акции, которых уже освободили под расписку.