Тбилиси, , 13:24 — REGNUM В будущем году Грузия получит от США на оборону рекордную сумму, заявил на пленарном заседании парламента 26 ноября председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Размер суммы он не назвал, но пояснил, что в ходе недавнего визита министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили в США был подписан важный для Грузиии рамочный договор, предусматривающий повышение обороноспособности Грузии и усиление совместимости с НАТО. По мнению депутата, выполнение этого договора повысит степень интеграции Грузии в евроатлантическое пространство.

«США — наш союзник, и это выражается во всех сферах и направлениях. Наши оппоненты часто говорят, что Грузия исчезла с международных орбит и что якобы интеграции Грузии с НАТО угрожает опасность, но это целенаправленная ложь. Наша страна твердо стоит на пути интеграции с НАТО», — заверил коллег Сесиашвили.

В заседании парламента, которое проходит 26 ноября, участвуют только члены парламентского большинства и независимые депутаты. Оппозиция бойкотирует пленарные заседания и намерена продолжать акции протеста, которые возобновила 25 ноября с требованием проведения выборов по пропорциональной системе.