Минск, , 13:21 — REGNUM Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко принял 25 ноября главу миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами в белорусскую Палату представителей Национального собрания Корнелию Вилльемин Анке Йонкер. Об этом сегодня, 26 ноября, проинформировала пресс-служба МИД РБ

Итоги переговоров отражены в одном предложении официального сообщения: «В рамках встречи были доведены подходы белорусской стороны в отношении предварительных выводов Международной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Белоруссии».

Ранее МИД Белоруссии уже озвучивал несогласие с негативной оценкой парламентской кампании в постсоветской республике, выраженной в предварительных заключениях наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Наблюдатели не признали процесс в Белоруссии демократическими выборами.

Напомним, с 12 по 17 ноября проходило голосование за зарегистрированных Центризбиркомом Белоруссии кандидатов в депутаты нижней палаты Национального собрания. Пока ещё не сформирован состав верхней палаты этого органа — Совета Республики, так как Александр Лукашенко не объявил, кого он назначает «депутатами» этого органа.

Наблюдатели от ШОС и СНГ традиционно одобрили итоги парламентской кампании в Белоруссии, признав её демократическими выборами.

Читайте новости сюжета: Парламентские выборы в Белоруссии